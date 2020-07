Pil, per Bankitalia ripresa graduale ma rischi se nuovi focolai (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Secondo la Banca d'Italia l'analisi di scenario per l'economia italiana nel triennio 2020-22, in uno scenario di base in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga sotto controllo a livello globale e in Italia, il Pil si contrarrebbe del 9,5% nella media di quest'anno, interamente a causa della riduzione registrata nel primo semestre, e recupererebbe nel prossimo biennio (4,8% nel 2021 e 2,4% nel 2022). La ripresa sarebbe graduale: effetti persistenti sui consumi delle famiglie deriverebbero dal calo dell'occupazione e del reddito disponibile, ancorchè mitigato dalle misure di sostegno; il peggioramento delle prospettive di domanda e della fiducia delle imprese inciderebbe sugli investimenti, la cui caduta nel 2020 verrebbe in parte recuperata nel biennio 2021-22. L'inflazione sarebbe pressochè ... Leggi su iltempo

ilfoglio_it : “Caro Conte, non fare sciocchezze: sulla via del populismo non ti seguiamo”. Parla Ettore Rosato (@ItaliaViva). “La… - fattoquotidiano : San Marino rischia il default per debiti tra Pil in calo, Covid e banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo… - CarloStagnaro : Dice il Presidente dell'@antitrust_it #Rustichelli che il diverso tasso di crescita del #Pil è la PROVA che le prat… - Altagamma_it : #Altagamma presenta 10 proposte a Governo e politici italiani in #Europa per mercato #luxury: 6,85% del PIL ITA e 4… - IsabellaCeccari : RT @GammaDonna_: #GenderGap: non è colpa del PIL Intervista ad @economistaxcaso -docente di economia @UnitelmaTweet e componente del Comit… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil per Il Pil crolla del 5,8 per cento Tremano imprese e lavoratori IL GIORNO Pil, per Bankitalia ripresa graduale ma rischi se nuovi focolai

ROMA (ITALPRESS) - Secondo la Banca d'Italia l'analisi di scenario per l'economia italiana nel triennio 2020-22, in uno scenario di base in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga s ...

Costituzione del “Polo d’Eccellenza – Comunità del Cibo della Valdichiana”: incontro di concertazione alla Borsa Merci di Arezzo

In occasione dell’incontro pubblico sul futuro dell’agricoltura in Valdichiana, tenutosi a Pieve al Toppo (Ar) lo scorso 8 settembre, una folta rappresentanza di coltivatori dell’area espresse agli am ...

ROMA (ITALPRESS) - Secondo la Banca d'Italia l'analisi di scenario per l'economia italiana nel triennio 2020-22, in uno scenario di base in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga s ...In occasione dell’incontro pubblico sul futuro dell’agricoltura in Valdichiana, tenutosi a Pieve al Toppo (Ar) lo scorso 8 settembre, una folta rappresentanza di coltivatori dell’area espresse agli am ...