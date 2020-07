Pikachu come una tigre dai seni enormi? La bizzarra proposta di Nintendo of America non venne mai presa in considerazione (Di venerdì 10 luglio 2020) L'universo Pokémon, con oltre 20 anni alle spalle, è pieno degli aneddoti più curiosi, compresi alcuni relativi all'inizio della saga, come ha appena rivelato il canale DidYouKnowGaming? specializzato nel raccontare segreti, easter egg e la storia di alcuni dei videogiochi più famosi in circolazione.In questo caso, si è concentrato su Pokémon Rosso e Blu per raccontare qualcosa di molto sorprendente, dal momento che si scopre che il design che attualmente conosciamo di Pikachu, stava per essere modificato da una richiesta ricevuta da Game Freak, poiché il suo aspetto originale sembrava "troppo carino", come quello di molti altri Pokémon. Tsunekazu Ishihara, il presidente di The Pokémon Company, ha confessato che la situazione ha raggiunto un punto in cui il personale ... Leggi su eurogamer

