Pierluigi Diaco si cancella dai social dopo la bufera in RAI, il web sbotta: “Ci vuoi morti” (FOTO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Pierluigi Diaco ha deciso di prendere una drastica decisione che riguarda la sua vita sui social. dopo tutto quello che è accaduto in questi giorni, il giornalista e conduttore ha deciso di tirare il freno e di fare marcia indietro. Attraverso un post su Twitter ha annunciato che tra tre giorni disattiverà i suoi social Instagram e Facebook mantenendo attivo solo Twitter per questioni anche lavorative. Il protagonista ha motivato la sua decisione e i fan hanno commentato delusi quanto accaduto. La bufera su Pierluigi Diaco Un po’ di ore fa, Pierluigi Diaco ha fatto il suo grande annuncio in merito alla decisione inerente i suoi social. In questo periodo, il conduttore di Io e Te ... Leggi su kontrokultura

