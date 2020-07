Pierluigi Diaco frecciatina a Katia Ricciarelli: “Lamentosa” (Di venerdì 10 luglio 2020) Pierluigi Diaco lancia una frecciatina a Katia Ricciarelli, la polemica sul web non si placa: è di nuovo bufera su Io e Te. Fonte: Twitter @PierluigiDiacoPierluigi Diaco è ormai sulla bocca di tutti, non solo perché il suo programma Io e Te sfiora ogni giorno il 10% di share, ma anche per alcuni modi di fare del conduttore che proprio non sono apprezzati dal grande pubblico. Interviste intime e ospiti di grande livello attirano molto il pubblico più curioso, tuttavia il problema di alcune risposte piccate del conduttore che fanno rizzare i capelli al mondo del web. Pierluigi Diaco frecciatina a Katia ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - SALVATORECONTE0 : Io e te. Rai 1 Pierluigi DIACO. Number 1! - vjred80 : Rettore e Pierluigi Diaco : litigio a Scalo76 - italiaserait : Io e te, la puntata di oggi, 10 luglio 2020. Ospiti di Pierluigi Diaco - Djesybig : RT @donnafranzisca: Quando Pierluigi Diaco voleva condurre al posto di Barbara D'Urso #pierluigidiaco #9luglio #ioete -