Perché Lucia Azzolina viene chiamata “ombra ministra” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tommaso Labate oggi svela un curioso retroscena su Lucia Azzolina, ministra della Pubblica Istruzione di fatto commissariata da Giuseppe Conte dopo le rivolte delle Regioni sulle linee guida per l’apertura della scuola il 14 settembre: Lo status, per usare la formula coniata da uno dei componenti dell’esecutivo, è quello di «ombra ministra», una specie di incrocio tra ministra ombra e ombra sinistra. Il tutto, sia chiaro, pronunciato con grande rispetto per un ruolo oggettivamente delicato che quasi mai, nella storia repubblicana, ha concesso sconti a chi l’ha ricoperto, democristiani incalliti come Riccardo Misasi o postcomunisti illuminati come Luigi Berlinguer compresi. A commissariare di fatto Azzolina al ministero di viale Trastevere è stato Conte stesso, che pure nei suoi confronti ... Leggi su nextquotidiano

