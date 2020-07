Perché l’Italia chiude l’ingresso a 13 paesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Da ieri è vietato l’ingresso in Italia per chi arriva da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Dopo aver varato norme che potevano essere facilmente aggirate e aver inventato il “respingimento sanitario” per rimandare a Doha 135 cittadini del Bangladesh arrivati con Qatar Airways, il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza ha ascoltato i “consigli” della Regione Lazio e del sindaco di Fiumicino Esterino Montino e ha pubblicato l’ordinanza che prevede divieti fino al 14 luglio anche per i voli indiretti. In teoria il ministero vieta i voli, in pratica vieta l’entrata di cittadini stranieri provenienti da quei paesi. Spiega il Corriere della Sera: Le frontiere esterne dell’Europa si sono ... Leggi su nextquotidiano

