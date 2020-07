Per Naya Rivera dichiarata "presunta morte": "Il corpo potrebbe non essere mai recuperato" (Di venerdì 10 luglio 2020) Mentre amici, colleghi e fan continuano a condividere messaggi di speranza per Naya Rivera - attrice di “Glee”, scomparsa in un lago californiano mentre stava facendo una gita col figlio di quattro anni - dalle autorità non arrivano notizie incoraggianti.“Presumiamo che sia accaduto un incidente e che possa essere annegata nel lago”, ha riferito il vice sceriffo della contea di Ventura Chris Dyer in una conferenza stampa come si legge sulla Cnn. Dyer ha fatto sapere che l’allarme è scattato quando l’imbarcazione era in ritardo per il rientro alle 16 ora locale. Un impiegato del noleggio ha trovato la barca all’estremità nord del lago Piru con a bordo il figlio di Rivera.Dunque, gli sforzi di ricerca e salvataggio per l’attrice 33enne si sono ... Leggi su huffingtonpost

