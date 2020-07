Per Gemma Galgani e Sirius estate di coppia? Nicola spiega come stanno le cose (Di venerdì 10 luglio 2020) Arrivano le ultime news dal mondo di Uomini e Donne, ultime notizie che riguardano Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius, se così possiamo dire! I due si stanno godendo insieme questa calda estate oppure no? Dai social quello che sembra mostrare più dettagli circa la relazione è a grande sorpresa proprio Nicola, che spende spesso dolci parole per Gemma. La dama invece non mostra molto del suo privato ma dalla rivista Uomini e Donne Magazine, questa settimana arriva qualche dettaglio in più circa la relazione della coppia nata nel corso del trono over di Uomini e Donne. Nessuno crede in questa storia, nessuno sembra appoggiare l’amore nascente tra i due che però vanno contro tutti ... Leggi su ultimenotizieflash

