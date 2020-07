Pensioni ultime notizie: aumento minime a 780 euro è fattibile? (Di venerdì 10 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: aumento minime a 780 euro è fattibile? Pensioni ultime notizie: negli ultimi giorni si è parlato molto degli assegni di invalidità, con un incremento sugli assegni che sarà garantito per chi ha una percentuale di invalidità al 100% (mentre sorgono alcune polemiche per gli invalidi dal 74% al 99%, ne abbiamo parlato in questo articolo). Tale aumento è arrivato dopo la pronuncia della Corte Costituzionale con la recente sentenza del 23 giugno 2020, che ha di fatto stabilito che la quota erogata finora non è dignitosa e viola i principi costituzionali. Si parla spesso anche di aumento delle Pensioni ... Leggi su termometropolitico

