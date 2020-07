Pensioni anticipate 2020, Quota 100 e la misura ‘gemella’ che durerà fino al 2026 (Di venerdì 10 luglio 2020) Quota 100 che ora il Governo ha annunciato di voler portare a scadenza fino al 31/12/2021 per i suoi effetti di ammortizzatore sociale, dato il contesto economico creatosi a seguito della pandemia, non é l’unica misura a pesare sulla sostenibilità pubblica, a farlo presente in uno dei suoi ultimi editoriali su ‘Il Sussidiario’ é il Professor Giuliano Cazzola, ricordando che esiste una misura gemella assai costosa, e spesso non menzionata, anzi dimenticata, che durerà almeno fino al 2026. L’economista ricorda infatti che fino al 31/12/2026 sarà valevole, indipendentemente da un eventuale e dispensiosa proroga di Quota 100, il blocco del requisito contributivo, 42 anni e 10 mesi ... Leggi su pensionipertutti

“Quota 100 viene condotta alla sua naturale scadenza (alla fine del prossimo anno) per fare posto alla valutazione di «scelte in materia alla luce della sostenibilità anche di lungo periodo del sistem ...

