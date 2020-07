Pedicini (FdI): “Intollerabili minacce alle ‘sentinelle’, basta con la dittatura del politicamente corretto” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “I tolleranti sono diventati molto intolleranti e si sono messi a esercitare quelle forme violente di aggressione e censura che essi stessi condannano”, è l’incipit del documento stilato tra gli altri da Noam Chomsky e JK Rowling, a condanna della dittatura del “politicamente corretto”. Intorno a questo metodo di cui da tempo anche Giorgia Meloni ne ha denunciato gli effetti perversi e contraddittori, si sta consumando la più triste pagina della storia anche a Benevento, con un manipolo di contestatori che addirittura minacciano ritorsioni nei confronti delle “sentinelle” che scenderanno in piazza per dire NO al ddl Zan. E’ vergognoso, ed in questo sposo in pieno il manifesto di Noam Chomsky, che in nome di quelle che alcuni ritengano essere le loro ... Leggi su anteprima24

Santamaria (Fd'I): la sanità dell'entroterra sia tema della campagne del centrodestra

«Con l'abbassamento ed il delinearsi della fine dell'emergenza coronavirus le altre urgenze sanitarie vanno in soffitta?» è questo l'interrogativo che pone Nicola Santamaria, dallo scorso dicembre in ...

