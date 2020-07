Patuelli rieletto presidente dell’Abi per il quarto mandato (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Riunione a distanza e in forma “privata” per l’annuale assemblea dell’Abi che, nella sua prima parte straordinaria, ha completato le procedure di modifica dello Statuto approvando all’unanimità quanto proposto all’unanimità dal Comitato di Presidenza, dal Comitato esecutivo e dal Consiglio dell’Abi per rendere statutariamente nuovamente possibile la rielezione del presidente per il quarto mandato, nonchè per la più ampia adozione dei sistemi di video-audio conferenza per le riunioni degli organi dell’Abi. In sede ordinaria, l’assemblea ha approvato la relazione del direttore generale Giovanni Sabatini sulle attività dell’Abi nel 2019 e gli atti connessi e conseguenti. L’assemblea ha poi eletto il nuovo Consiglio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

