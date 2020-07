Paola Perego: “Sono andata dall’esorcista, sentivo che stavo morendo” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Sono andata dall’esorcista, sentivo che stavo morendo”. A rivelarlo è Paola Perego nel suo libro intitolato “Dietro Le Quinte delle mie Paure”, in cui racconta la sua guerra contro gli attacchi di panico che hanno accompagnato una fase della sua vita, portandola addirittura a rivolgersi ad un esorcista. Come riporta il sito Coming Soon, durante una delle presentazioni del volume, la conduttrice ha deciso di parlare proprio dell’esorcismo: “All’improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare. Stai per essere aggredita da una belva feroce. Peccato che la belva feroce non esiste, sei tu”. Da qui la decisione di rivolgersi a Don Luigi per un esorcismo: “I miei genitori erano disperati, mi vedevano star male. Sembravo una ... Leggi su ilfattoquotidiano

