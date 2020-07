Padre della sposa ha il Coronavirus: 91 invitati in Quarantena dopo le nozze (Di venerdì 10 luglio 2020) nozze finite male per una coppia in Veneto: il papà della sposa è risultato positivo al Covid-19 e per questo tutti gli invitati sono finiti in Quarantena Il giorno più felice della vita di una coppia si è trasformato in un incubo non solo per due novelli sposi ma per tutti gli invitati, amici e … L'articolo Padre della sposa ha il Coronavirus: 91 invitati in Quarantena dopo le nozze NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

