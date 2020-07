Padova, papà della sposa positivo al Coronavirus: 91 invitati in quarantena (Di venerdì 10 luglio 2020) A Cittadella (Padova) lo scorso 27 giugno 91 persone sono finite in quarantena dopo aver partecipato a un matrimonio: il papà della sposa era positivo al Coronavirus. Doveva essere un giorno di festa, ma si è trasformato in un vero e proprio incubo. Poco meno di un centinaio di persone, 91 per l’esattezza, dopo aver … L'articolo Padova, papà della sposa positivo al Coronavirus: 91 invitati in quarantena è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

DCarpinone : Padre Santucci: 'Caro Papa, è necessario un Giubileo universale dei debiti' - gallintermedia : RT @AntonioDePoli: La terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXII è libera dal Covid. Ricordo come fosse ieri quando, a Padova, prop… - Udc_Sicilia : RT @AntonioDePoli: La terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXII è libera dal Covid. Ricordo come fosse ieri quando, a Padova, prop… - UdcIta : RT @AntonioDePoli: La terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXII è libera dal Covid. Ricordo come fosse ieri quando, a Padova, prop… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: La terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXII è libera dal Covid. Ricordo come fosse ieri quando, a Padova, prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova papà Padova, investe e uccide un uomo. Poi torna a casa: «Papà, ho preso una buca» Corriere della Sera