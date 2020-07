Padova, il padre della sposa è positivo al Covid: 91 invitati al matrimonio in isolamento (Di venerdì 10 luglio 2020) Dal banchetto all’isolamento. In 91 invitati a un matrimonio sono stati costretti a 14 giorni di quarantena dopo che il padre della sposa è risultato positivo al coronavirus. È successo a Cittadella, nel Padovano, dove una coppia di sposi di origini congolesi ha organizzato le proprie nozze con invitati da Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio e finanche dalla Francia. Come ricostruisce Il Gazzettino, il primo a riportare i sintomi è stato il padre della sposa, poco dopo il ricevimento avvenuto lo scorso 27 giugno. Quindi gli esami e l’esito positivo, da cui è scattata la ricerca dei contatti avuti ... Leggi su ilfattoquotidiano

