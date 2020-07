Padova, il padre della sposa è positivo al Coronavirus: 91 invitati in isolamento dopo il matrimonio (Di venerdì 10 luglio 2020) matrimonio con Coronavirus a Padova: 91 invitati in isolamento È l’ennesimo matrimonio finito in quarantena quello celebrato lo scorso 27 giugno a Cittadella (Padova) dove 91 invitati sono finiti in isolamento dopo che il padre della sposa è risultato positivo al Coronavirus. Conclusi i festeggiamenti l’uomo, di origine congolesi, ha cominciato ad accusare i sintomi tipici dell’infezione da Covid-19. Sottoposto al tampone, è risultato positivo al virus. A quel punto, come da prassi, sono iniziate le indagini per tracciare gli ultimi contatti tenuti ... Leggi su tpi

