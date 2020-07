Osimhen l’entourage: “Nessun no al Napoli, Victor ha solo chiesto tempo” (Di venerdì 10 luglio 2020) In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Osita Okolo, membro dell’entourage di Victor Osimhen, nonché cognato del calciatore: “Le cose adesso sono ferme, le trattative stanno ancora andando avanti. Stiamo aspettando la risposta di Victor, mentre i dialoghi continuano. Molto presto arriverà una risposta. Quando? Non lo so, esattamente. Ho parlato con Victor, si sente un po’ sotto pressione, vuole essere sicuro al 100% della sua scelta e di tutto il resto, prima di prendere una decisione. Per questo ha chiesto ancora più tempo e noi dobbiamo rispettare la volontà del calciatore. Ho letto su alcuni media che Victor abbia già rifiutato il Napoli, non è assolutamente vero, sono bugie. Non ... Leggi su ilnapolista

