Orso Trentino, il Tar accoglie il ricorso degli animalisti: ordinanza di abbattimento sospesa (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo settimane di proteste per salvare dall’abbattimento l’orsa JJ4 – che ha aggredito due persone, padre e figlio in Trentino, sul monte Peller – gli animalisti mettono a segno una prima vittoria: il Tar di Trento ha accolto, in parte, il ricOrso, presentato dalle associazioni (Lav, Wwf, Lac, Lipu e Lndc). L’ordinanza firmata da Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma, è quindi stata sospesa fino al 30 luglio: intanto il ministero dell’Ambiente sta lavorando per chiederne l’annullamento. Il Tar ritiene che prima dell’abbattimento – comunque previsto dal protocollo Pacobace in caso di pericolosità – la Provincia di Trento debba tentare misure come la cattura e la reclusione ... Leggi su ilfattoquotidiano

