Oroscopo 10 luglio 2020: Acquario, urge una pausa, Toro energici (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Oroscopo del 10 luglio 2020 consiglia ai Toro di sfruttare l’energia per risolvere tutte le questioni in sospeso. Gli Acquario, invece, devono trovare il tempo per riposarsi Previsioni 10 luglio fino a Vergine Ariete. Finalmente vi libererete delle tensioni che vi hanno accompagnato in questi giorni. Adesso siete molto più lucidi e tranquilli e potete mettere in salvo una relazione che stava attraversando qualche problema. Nel lavoro c’è una bella ripartenza in questo periodo. Toro. Oggi sarete pervasi da una forza incontrollabile. Essa vi renderà molto capaci sia nel lavoro sia nelle relazioni con gli altri. Anche gli intoppi verranno superati con grande maestria e con tenacia In amore siete decisi a non rinunciare ad un ... Leggi su kontrokultura

L'oroscopo di oggi, 10 luglio: cosa accade se Luna e Nettuno sono contrari?

Che succede oggi se Luna e Nettuno sono contrari? Ecco l'oroscopo di oggi firmato Barbanera e in onda anche su Rgs. Ariete. Giornata pacifica che non vi invita all'azione ma ad un vagare con la fantas ...

Astro Sexy Parade: i Segni più fortunati in amore nel weekend

Anche questa settimana la Astro Sexy Parade ci propone i Segni Zodiacali più favoriti dagli influssi stellari in campo amoroso. Ecco i super fortunati nel weekend 10 – 12 luglio.

