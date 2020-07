OPS UBI Banca, adesioni al 1,072% (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI Banca, ad un concambio di 17 azioni Intesa per ogni 10 azioni UBI portate in adesione, risulta che oggi, 10 luglio 2020, sono state presentate 3.251.587 richieste di adesione. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 12.266.891 adesioni, pari al 1,072% dell’offerta. L’offerta terminerà il 28 luglio 2020. Leggi su quifinanza

