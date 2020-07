One Love di Bob Marley in una nuova versione per l’Unicef contro il Coronavirus (Di venerdì 10 luglio 2020) One Love di Bob Marley esce in una nuova versione per sostenere il lavoro degli operatori dell'Unicef a supporto dei bambini di tutto il mondo nella lotta al Coronavirus. "Più di quarant'anni fa, mio padre ha scritto One Love parlando di unità, pace e amore universale in un periodo in cui c'erano molti problemi nel mondo. Anche in un periodo in cui non siamo in grado di stare insieme, il suo messaggio rimane vero, possiamo superare questa crisi globale se ci uniamo attraverso un solo amore e un solo cuore", ha dichiarato Cedella Marley, figlio di Bob Marley nel presentare una nuova versione di quel successo, realizzata per una buona causa. L'Unicef ha stimato che 6.000 bambini potrebbero morire ... Leggi su optimagazine

