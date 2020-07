Omicidio Cerciello Rega, il ricordo del fratello: “Era un uomo esemplare” (Di venerdì 10 luglio 2020) Un anno fa moriva il vicebrigatiere Mario Cerciello, ucciso a Roma da due ragazzi americani. Oggi il fratello Paolo chiede l’ergastolo per i suoi assassini. Era la notte del 26 luglio 2019. Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega era in servizio per le strade di Roma, quando si imbatte in due ragazzi americani. Finnegan Lee Elder … L'articolo Omicidio Cerciello Rega, il ricordo del fratello: “Era un uomo esemplare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stefaniacorbell : RT @GeMa7799: Delitto Cerciello Rega, la madre di Elder: fai come Amanda Knox | 'Ha scritto un libro con un contratto da quattro milioni di… - DanielaZini1 : CI PRENDONO PURE PER IL DIDIETRO! Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - DanielaZini1 : BASTA CON QUESTO FARE BUONISTA COME SE CHI HA PROBLEMI PSICHIATRICI POSSA ANDARE IN GIRO CON UN COLTELLO DA 20 CM A… - IzzoEdo : #OmicidioCerciello, difesa #Elder: tentò il suicidio ed era sotto psicofarmaci in giorno dell’omicidio - IzzoEdo : #OmicidioCerciello, difesa #Elder: tentò il #suicidio ed era sotto #psicofarmaci in giorno dell’#omicidio… -