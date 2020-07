Omicidio Cerciello, la madre di Elder suggerisce al figlio “di fare come Amanda Knox” (Di venerdì 10 luglio 2020) La madre del giovane californiano accusato dell’Omicidio del militare Cerciello, intercettata, consola il figlio suggerendogli di lucrare sulla sua tragica storia. Era il 25 Luglio 2019 quando a Roma, nel quartiere Prati, viene ucciso con 11 coltellate all’addome il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Carciello Rega per mano di due giovani americani Finnegan Lee Elder e … L'articolo Omicidio Cerciello, la madre di Elder suggerisce al figlio “di fare come Amanda Knox” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

