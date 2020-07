Omicidio Cerciello, difesa Elder: americano nel 2018 tentò suicidio (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – Finnegan Lee Elder, uno dei due americani accusati dell’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, tento’ il suicidio nel 2018, mentre era a San Francisco. Il dettaglio e’ emerso dai suoi legali nel corso dell’udienza davanti alla prima corte d’Assise, che lo vede imputato insieme a Gabriel Natale Hjorth. La difesa di Elder ha chiesto al tribunale di acquisire una documentazione di circa 1600 pagine riguardante i ricoveri, le cartelle cliniche e l’assistenza psichiatrica che Elder ha avuto in passato negli Stati Uniti. I giudici si sono riservati di decidere in attesa che vengano depositate le conclusioni della perizia psichiatrica per il californiano cosi’ come era stata ... Leggi su romadailynews

