"Con il Nuovo reparto di Medicina Trasfusionale al Policlinico di Bari mettiamo a disposizione dell'intera regione un patrimonio tecnologico ma anche di legami umani" afferma il governatore della Puglia Michele Emiliano nel corso dell'inaugurazione.

Il primo piano, 1.180 metri quadri, è dedicato agli accessi esterni e gli ambienti sono stati suddivisi in due aree: quella per i donatori e quella per i pazienti. Nello spazio riservato ai donatori, ...All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia viene chiusa oggi la Degenza Chirurgica 3, che ha ospitato in questi mesi i pazienti Covid. Ieri ne sono rimasti soltanto due, mentre un terzo si tr ...