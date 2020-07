"Nuova maggioranza, fuori il M5S" Su Affari l'appello di +Europa al Pd (Di venerdì 10 luglio 2020) “Col governo del rinvio e dell’eterno rattoppo, non si fa strada. E’ innanzitutto il Pd che deve prenderne atto”. Parola di Benedetto Della Vedova. Il segretario di +Europa, contattato da Affaritaliani.it, non nasconde la sua insoddisfazione di fronte all’immobilismo dell’esecutivo sui dossier aperti, dal... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

La strana alleanza tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi è una possibilità che fa discutere anche a l’Aria che tira, dove si sottolinea il comportamento responsabile ed europeista del Cav, che potrebbe ...

Riabilitare Berlusconi per giustificare l’inciucio inesorabile: il gioco estivo della politica

L’ultimo in ordine di tempo è stato Romano Prodi, ma la lista di chi ha scelto di impegnarsi nella riabilitazione politica di Silvio Berlusconi è lunga e in costante aggiornamento. Il professore fa an ...

