Nunzia De Girolamo, che svolta sexy. Il primo piano punta proprio lì: bellissima (Di venerdì 10 luglio 2020) Vi ricordate di quando Nunzia De Girolamo dimostrò le sue doti atletiche a Ballando con le stelle? L’ex parlamentare e ministro delle Politiche agricole si esibiva in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro. Le memorie delle loro performance, durante l’edizione televisiva andata in onda nel 2019, saranno sicuramente tornate a galla. Perché? Il nome del compare di danze ha fatto scintille nelle testate di gossip ultimamente, vista la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca e l’inizio di una nuova relazione con Paola Leonetti. Nel frattempo, mentre il suo ex coach di ballo continua a far parlare di sé, Nunzia De Girolamo prosegue la sua storia con il marito Francesco Boccia. I due convolarono a nozze il 23 dicembre 2011. Le divergenze ideologiche non hanno mai ... Leggi su tuttivip

