Notizie del giorno – Muore giovane talento Juve, il gesto di Gattuso, la contesa Mihajlovic-Caressa sui social [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Notizie più importanti della giornata di ieri, giovedì 9 luglio. Muore giovane talento DELLA Juve – Dopo Giuseppe Rizza, altro lutto per la morte di un giovane calciatore. Non ce l’ha fatta Enrico Foglietta, promettente centrocampista della New Academy Juventus, scuola calcio del Santa Veneranda affiliata alla società bianconera, aveva appena 16 anni. Non ha superato una breve ma terribile malattia. Come riporta ‘Il Resto del Carlino’ il calciatore aveva accusato un forte mal di testa che ben presto ha rivelato una grave malattia. Anche la Juventus è stata al fianco del giocatore, l’ex Marchisio gli aveva mandato un video di incoraggiamento, Chiellini una sua maglia autografata. ... Leggi su calcioweb.eu

marcocappato : Nemmeno uno dei partiti in Parlamento ha voluto discutere di eutanasia, da 7 anni. Il 27 luglio sarà il Tribunale… - Agenzia_Ansa : Indagine di #Bankitalia, colpito il reddito di metà della popolazione. Impatto del lockdown più severo per i lavora… - Agenzia_Ansa : #Genova, Consulta: legittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del ponte Morandi #ANSA - Bis1908 : RT @Inter: ?? | TELEGRAM L'Inter sbarca su @telegram! ???? Notizie, video, highlights e molto altro: unisciti a noi e condividi il link del… - neur1ONE : RT @lauranaka: 'Acquistate ciò che conoscete'. E' uno dei motti di #Buffett , che ha investito quasi la metà del suo portafoglio in un sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, ultime notizie: Caso camici in Lombardia, accertamenti sul ruolo del governatore Fontana Fanpage.it Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

Falso positivo il terlizzese ricoverato a Molfetta

Ottime notizie da Molfetta, già ampiamente rese note dalla nostra redazione terlizzese: il paziente proveniente dalla Città dei Fiori e risultato positivo al Covid-19 ad un primo tampone, in realtà no ...

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...Ottime notizie da Molfetta, già ampiamente rese note dalla nostra redazione terlizzese: il paziente proveniente dalla Città dei Fiori e risultato positivo al Covid-19 ad un primo tampone, in realtà no ...