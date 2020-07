"Non farmi la morale...". Flirt con De Martino, violentissimo attacco vip alla Marcuzzi: chi la massacra (e Belen gode) (Di venerdì 10 luglio 2020) Un'entrata a gamba tesa, anzi tesissima, nel gossip dell'estate, il prestuno - e smentito dai diretti interessati - triangolo tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. L'entrata a gamba tesa è quella del marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, che si è rivolto contro la Marcuzzi, che all'epoca dell'Isola dei famosi ebbe non pochi dissapori proprio contro la Henger. Così Caroletti in una story su Instagram ha pubblicato una foto di Belen, Stefano e Alessia. A corredo, il seguente ed inequivocabile commento: "Per non dimenticare Eva non fare la morale a me, perché io a te non l'ho mai fatta". Frase con cui vengono rievocati i dissapori tra la Marcuzzi e la Henger . Il riferimento è a un duro confronto ai tempi ... Leggi su liberoquotidiano

