No, Susanna Ceccardi non ha mai detto che i Puffi sono comunisti (Di venerdì 10 luglio 2020) Quando si avvicinano le scadenze elettorali, i social – come da triste tradizione – si riempiono di fake news. L’ultima riguarda una presunta dichiarazione attribuita alla candidata leghista (e del Centrodestra) alla guida della Regione Toscana, Susanna Ceccardi. Secondo questo post, che contiene informazioni false, che circola tra Facebook e Twitter, l’europarlamentare ed ex sindaca di Cascina avrebbe parlato di Puffi comunisti per la narrazione del loro Stato sociale. Ma non c’è alcuna conferma attorno alla veridicità di questa attribuzione. LEGGI ANCHE > Secondo Susanna Ceccardi «Imagine» di John Lennon è un inno marxista Questo è quanto compare in alcuni meme che da ieri, giovedì 9 luglio, circolano ... Leggi su giornalettismo

La7tv : #inonda Susanna #Ceccardi: '#Imagine di John Lennon? Canzone marxista. Immagina un mondo senza religioni, senza con… - repubblica : Ceccardi (Lega): 'Imagine di Lennon? Brano marxista e comunista' - LegaSalvini : ++ AVETE GIÀ MESSO 'MI PIACE' ALLA PAGINA DI SUSANNA CECCARDI? FORZA! CORAGGIO TOSCANA! ++ - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Sta circolando sui social un meme che riporta una (falsa) accusa di Susanna #Ceccardi ai #puffi: 'Sono comunisti'. Ma s… - giornalettismo : Sta circolando sui social un meme che riporta una (falsa) accusa di Susanna #Ceccardi ai #puffi: 'Sono comunisti'.… -