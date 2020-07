No, Susanna Ceccardi non ha mai detto che i Puffi sono comunisti (Di venerdì 10 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Venerdì 10 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di un’immagine, circolata su Facebook il 9 luglio, che riporta una presunta dichiarazione della candidata del centrodestra in quota Lega alla presidenza della Regione Toscana (che dovrebbero tenersi il 20 e il 21 settembre, nonostante manchi l’ufficialità, dopo il rinvio a causa del Covid della tornata prevista per maggio) Susanna Ceccardi, secondo cui i protagonisti del cartone animato «I Puffi» sarebbero ... Leggi su facta.news

Ultime Notizie dalla rete : Susanna Ceccardi Susanna Ceccardi e l’asilo nido comunale della figlia Kinzika next Susanna Ceccardi, l'ex di Rifondazione Comunista si schiera con lei: "Mandiamo a casa questi finti dem"

Toscana, ex assessore di Carrara passa da Rifondazione alla Ceccardi

