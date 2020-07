New York, Center Street diventa “Black Lives Matter Boulevard” (Di venerdì 10 luglio 2020) L'articolo New York, Center Street diventa “Black Lives Matter Boulevard” proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : New York New York, Center Street diventa "Black Lives Matter Boulevard" askanews Usa-Cina: ex consigliere alla Sicurezza nazionale Bolton, Washington dovrebbe riconoscere diplomaticamente Taiwan

New York, 10 lug 11:54 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti dovrebbero esercitare forti pressioni sulla Cina anche attraverso il pieno riconoscimento diplomatico a Taiwan. Lo ha dichiarato John Bolton, ...

Scritta Black Lives Matter a New York davanti a Trump Tower

