Nessun focolaio a Rotondi, tutti negativi i tamponi processati (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRotondi (Av) – “Nessun focolaio a Rotondi. tutti negativi i tamponi processati“. Così la nota del vice sindaco, Claudio Vittorio. “Anche gli ultimi 7 tamponi processati sono negativi, che si aggiungono ai 31 di ieri già risultati negativi. Nessun focolaio, pertanto, a Rotondi. I due contagiati, che saranno ricontrollati dopo i canonici 15 giorni e che rimangono fino ad allora in quarantena, senza alcun dubbio, sono stati contagiati altrove. La popolazione può stare tranquilla ma senza mai abbassare la guardia. Ringraziamo tutti i cittadini per ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Covid-19, nessun focolaio a Rotondi: tutti negativi - GaluppoMaurizio : @Giandom84354994 @il_brigante07 @cacciaramarri Nessun focolaio, devono dare motivo di lockdown o del vaccino - Notiziedi_it : Virus, zero contagi a Lodi, nessun nuovo focolaio in Lombardia - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Virus, zero contagi a Lodi, nessun nuovo focolaio in Lombardia [aggiornamento delle 17:40] - alexarmuzzi : RT @rep_milano: Virus, zero contagi a Lodi, nessun nuovo focolaio in Lombardia [aggiornamento delle 17:40] -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun focolaio Virus, zero contagi a Lodi, nessun nuovo focolaio in Lombardia La Repubblica Anche a Saluzzo i contagi da Covid-19 tornano a salire, il Comune: “All’origine una cena organizzata a Manta”

L’evento alla base dell’aumento dei casi positivi al Coronavirus sarebbe lo stesso che ha determinato nuovi contagi a Pagno. Questa sarebbe la ricostruzione dell’Asl Cn1, resa nota da Palazzo. Il sind ...

Arrivi dal Bangladesh, il sindaco di Fiumicino: “Non ce l’abbiamo con questa comunità”

Allarme arrivi da Bangladesh, il sindaco di Fiumicino:“Non ce l’abbiamo con la comunità bengalese, il problema è che quella comunità ha un’esposizione pandemica estremamente elevata. Bisogna fare un e ...

L’evento alla base dell’aumento dei casi positivi al Coronavirus sarebbe lo stesso che ha determinato nuovi contagi a Pagno. Questa sarebbe la ricostruzione dell’Asl Cn1, resa nota da Palazzo. Il sind ...Allarme arrivi da Bangladesh, il sindaco di Fiumicino:“Non ce l’abbiamo con la comunità bengalese, il problema è che quella comunità ha un’esposizione pandemica estremamente elevata. Bisogna fare un e ...