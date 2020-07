Nerone e Fabri Fibra annunciano Bataclan, il nuovo singolo è puro rap (audio e testo) (Di venerdì 10 luglio 2020) Nerone e Fabri Fibra annunciano Bataclan, il nuovo singolo per il quale hanno unito le forze artistiche. Il brano è disponibile dal 10 luglio e conta sulla produzione di Funkyman, che arricchisce le barre scritto per dare forma alla nuova canzone del duo in collaborazione. Diverse le citazioni che compaiono in Bataclan, a cominciare da quella di Vida Loca di Jake La Furia del 2002. A questa, si aggiunge quella di Rap In Vena, nota traccia di Mr. Simpatia, album iconico della produzione di Fabri Fibra con il quale ha dato una svolta alla sua carriera ma anche alla maniera di fare rap in Italia. L'annuncio del rilascio del nuovo brano è di una settimana fa e compare sui canali ... Leggi su optimagazine

CarlitoHano : RT @Hano_IT: Nerone feat. Fabri Fibra: “Bataclan” è il nuovo singolo! - RapologiaIT : #Nerone e Fabri Fibra insieme in #Bataclan - - Tripyat0 : @_SpaceJay___ Ieri é uscito anche un pezzo di Nerone e Fabri Fibra, l'ultima quartina di Fibra fa tipo 'questa Trap… - RollingStoneita : Il locale scoppia come il Bataclan: ascolta il pezzo di Nerone e @FabriFibra: «Questa trap è tutta un chi-copia-c… - SMSNEWSOFFICIAL : “Bataclan” è il nuovo singolo di Nerone con la collaborazione eccezionale di Fabri Fibra -