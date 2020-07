Nel Bresciano nati 16 bambini in 24 ore dove ci fu il primo positivo al Coronavirus: “Il più bel segnale di ripresa che si possa immaginare” (Di venerdì 10 luglio 2020) Un segnale di rinascita per una delle aree d’Italia più colpite dal Coronavirus. Nell’ospedale di Manerbio, dove 5 mesi fa era stato registrato il primo caso di Covid-19 del Bresciano, in 24 ore sono nati ben 16 bambini, oltre ad altri 4 che saranno fatti nascere nelle ore successive, per un record che non si registrava da anni. A sottolineare l’eccezionalità dell’evento, il fatto che le infermiere siano state costrette a ricorrere alle culle di scorta perché quelle della nursery non erano sufficienti ad accogliere tutti i nuovi arrivati. “Possiamo dire senza retorica che qui e in questo momento l’infinita gioia che accompagna sempre l’arrivo di una nuova vita assume un significato particolare. Il ... Leggi su meteoweb.eu

RaiNews : È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Rob… - KattInForma : Il suggestivo Santuario della Madonna della Stella immerso nel bresciano - infoitinterno : Covid19. Buone notizie da una delle zone più colpite nel bresciano - quibresciait : Coronavirus, Istat: 4 mila vittime in più nel bresciano da inizio anno - QuiBrescia - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: #Bangladesh a Viareggio e nel Lazio, dalla #Serbia nel #Veneto, i cluster nel bresciano in una comunità di recupero. A… -