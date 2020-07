Nazzano Romano, elicottero precipita nel Tevere: partite le ricerche (Di venerdì 10 luglio 2020) Minuti di Paura a Nazzano Romano, paese della provincia di Roma: un elicottero precipita nel Tevere. Vigili del Fuoco al lavoro per le ricerche. A distanza di quasi un mese, un altro elicottero privato precipita nel Tevere. La notizia è di pochissimi minuti fa: a Nazzano Romano, nella provincia di Roma, sono partite le ricerche per ritrovare un elicottero scomparso improvvisamente. Al lavoro i Vigili del Fuoco, recatisi con solerzia nella zona di “Tevere Farva” per avviare le ricerche con sommozzatori ed un elicottero Vf Drago 58. La speranza è che nel giro ... Leggi su bloglive

