Naya Rivera, si cerca il corpo senza vita: gli ultimi momenti prima della sparizione (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Si cerca incessantemente il corpo di Naya Rivera, l’attrice di Glee sparita nel nulla dopo una gita in barca sul lago Piru insieme al figlio Josey di quattro anni. Il bimbo è stato trovato vivo sulla piccola imbarcazione noleggiata ore prima con la sua mamma. Lo sceriffo della Contea di Ventura ha diffuso l’ultimo VIDEO... L'articolo Naya Rivera, si cerca il corpo senza vita: gli ultimi momenti prima della sparizione (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - wajtingforlouis : RT @ElenaGrwww: Complotti sulla morte di Naya Rivera. Trovatevi una fatica seria. - xlovemerjght : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… - Aly1712 : RT @VanityFairIt: In quel lago, riporta il «Los Angeles Times», sono annegate sette persone tra il 1994 e il 2000 ?? - redcoldflower : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… -