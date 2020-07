Naya Rivera: secondo la polizia il corpo dell'attrice potrebbe non essere mai ritrovato (Di venerdì 10 luglio 2020) secondo la polizia impegnata nelle ricerche di Naya Rivera, il corpo dell'attrice, scomparsa mercoledì durante una gita in un lago californiano, potrebbe non essere mai ritrovato. secondo le autorità della Ventura County, impegnate nella ricerca di Naya Rivera, scomparsa mercoledì pomeriggio mentre si trovava sul Lago Piru insieme al figlio di quattro anni, il corpo della star di Glee potrebbe non essere mai ritrovato. Le tracce di Naya Rivera si sono perse mercoledì pomeriggio. Verso le 13 ... Leggi su movieplayer

