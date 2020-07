Naya Rivera, le autorità: corpo potrebbe non essere recuperato, il motivo (Di venerdì 10 luglio 2020) Prosegue il giallo attorno alla scomparsa di Naya Rivera, la star di Glee di cui si sono perse le tracce nelle scorse ore mentre su un’imbarcazione era in gita nel Lago Piru, nel sud della California. Le autorità locali statunitensi hanno fatto sapere che tutto fa pensare che si sia verificato un “tragico incidente”. Più … L'articolo Naya Rivera, le autorità: corpo potrebbe non essere recuperato, il motivo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Morte Naya Rivera : “Presunto annegamento - il corpo forse intrappolato sott’acqua” La scomparsa dell’attrice Naya Rivera è davvero sconvolgente. Uscita nella giornata dell’8 luglio per una gita sul Lago Piru al fianco del figlio Josey di quattro anni, non ha fatto più ritorno dopo essersi immersa per fare ...

La scomparsa dell’attrice è davvero sconvolgente. Uscita nella giornata dell’8 luglio per una gita sul Lago Piru al fianco del figlio Josey di quattro anni, non ha fatto più ritorno dopo essersi immersa per fare ... “Naya Rivera è annegata e forse intrappolata sul fondo del lago” - la notizia choc. Il VIDEO del noleggio Si sa la speranza è l’ultima a morire e, nonostante siano passati ormai ‘troppe ore‘ dalla sua scomparsa, oltre a parenti ed amici, sono soprattutto le centinaia di migliaia di suoi fan, che sui social continuano a pregare ...

Si sa la speranza è l’ultima a morire e, nonostante siano passati ormai ‘troppe ore‘ dalla sua scomparsa, oltre a parenti ed amici, sono soprattutto le centinaia di migliaia di suoi fan, che sui social continuano a pregare ... Naya Rivera sarebbe annegata per un “tragico incidente” - l’ipotesi delle autorità Non si fermano le ricerche per trovare Naya Rivera, l’attrice di Glee scomparsa dopo una gita in barca nel Lago Piru insieme al figlioletto di 4 anni ritrovato da solo sull’imbarcazione. Nonostante questo, le autorità hanno ...

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - infoitcultura : L’attrice di ‘Glee’ Naya Rivera scomparsa dopo un bagno in un lago californiano - _frangia : Apprendo ora che sta Naya Rivera aveva recitato in Glee. Che dire, dici Glee dici danno. - grilloparlantae : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… - manicrogue : Ventura County Sheriff: FIND NAYA RIVERA - Firma la petizione! -