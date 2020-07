Napoli, Mario Sconcerti sentenzia: “Stanislav Lobotka più talentuoso di quanto lo era Fabio Capello” (Di venerdì 10 luglio 2020) Mario Sconcerti, giornalista e noto editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se Stanislav Lobotka ricorda Fabio Capello e Ciccio Romano come centrocampista per il suo passo rapido? Capello era meno sinuoso, Lobotka è più talentuoso”. “Fabio Capello aveva però un grande cervello, è stato un ottimo centrocampista. Se tutto questo serve a dire che Lobotka è un giocatore più utile, migliore di quello che avevamo conosciuto fino a poco fa, allora sono d’accordo. Se è più decisivo il Papu Gomez per l’Atalanta o Lorenzo Insigne per il Napoli? Stiamo parlando di due ... Leggi su calciomercato.napoli

GifGifuni : RT @MarteSportLive: Mario #Sconcerti??”Se il #Napoli dovesse vendere #Lozano potrebbe incassare non più di 25 milioni. Non è l’anno giusto p… - GifGifuni : RT @MarteSportLive: Mario #Sconcerti??”Mandando via #Hamsik, il #Napoli ha perso un calciatore d’ordine non sostituibile. Nessuno si accorse… - GifGifuni : RT @MarteSportLive: Mario #Sconcerti??”#Insigne e #Gomez sono due giocatori importanti. Il secondo ha qualcosa in più dal punto di vista tec… - TeofiloSteven : RT @CalcioPillole: #calciomercato Il DS del #Napoli, Cristiano #Giuntoli, avrebbe 'perso la testa' per Marco #Faraoni del Verona: è quant… - 0Marcullo02 : RT @CalcioPillole: #calciomercato Il DS del #Napoli, Cristiano #Giuntoli, avrebbe 'perso la testa' per Marco #Faraoni del Verona: è quant… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mario Foggia e Lucera piangono "l'uscita di scena" di Mario Savino. La lettera della moglie: "Ha donato sorrisi e leggerezza" FoggiaToday Napoli, Mario Sconcerti sentenzia: “Stanislav Lobotka più talentuoso di quanto lo era Fabio Capello”

Mario Sconcerti, giornalista e noto editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se Stanislav Lobotka ricorda Fabio Capello e Ciccio ...

Mario Cerciello Rega, lo sfogo del fratello: "Vogliamo giustizia"

Il fratello di Mario Cerciello Rega, dopo l'udienza del processo ai due americani accusati, si è abbandonato a uno sfogo e ha ricordato la vittima Paolo Cerciello Rega, il fratello di Mario, il carabi ...

Mario Sconcerti, giornalista e noto editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se Stanislav Lobotka ricorda Fabio Capello e Ciccio ...Il fratello di Mario Cerciello Rega, dopo l'udienza del processo ai due americani accusati, si è abbandonato a uno sfogo e ha ricordato la vittima Paolo Cerciello Rega, il fratello di Mario, il carabi ...