Naelia live il 13 luglio a Le Mura (Roma) (Di venerdì 10 luglio 2020) Lunedì 13 luglio a Le Mura di Roma (via di Porta Labicana 24) il concerto della cantautrice Naelia (voce, piano) in duo con il chitarrista Angelo Cascarano, open act Giorgia Parmeni (apertura porte ore 21, inizio concerto ore 22). Naelia, nome d’arte di Eliana Antonia Tumminelli, è una cantautrice e musicista di origine siciliana, nata a Catania. All’età di tredici anni prende le valigie e si trasferisce nella capitale per coltivare la sua passione per l’arte. Studia teatro, musica e si diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza come danzatrice contemporanea. Nel tempo libero, il tempo “sacro”, investe la sua creatività componendo, usando la voce e “il filo delle parole e della musica” per ... Leggi su romadailynews

