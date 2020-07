Mourinho furioso: si arrabbia con Oliver e lascia la sala stampa senza rispondere alle domande [VIDEO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Nervosismo alle stelle. Tranquilli, è José Mourinho. L’allenatore del Tottenham non è nuovo a qualche sfuriata. L’obiettivo? Lo stesso che fu di Buffon, l’arbitro “con un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, Michael Oliver. Il direttore di gara, che aveva annullato un gol agli Spurs nella gara persa contro lo Sheffield, questa volta fa arrabbiare il portoghese dalla sala Var, dicendo all’arbitro Tierney di non assegnare il rigore alla sua squadra dopo un presunto contatto tra King e Kane nella sfida col Bornemouth. E se alla prima evita, alla seconda, lo Special One, sbotta. “C’è stato un momento importantissimo nella partita, sapete quando, sapete chi coinvolge. E non voglio dire altro al ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho furioso Mourinho furioso: si arrabbia con Oliver e lascia la sala stampa senza rispondere alle domande [VIDEO] CalcioWeb