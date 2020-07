MotoGp, Valentino Rossi non si ferma più: a 41 anni firma contratto annuale con la Petronas. E c’è l’opzione per prolungarlo fino al 2022 (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentino Rossi resta in sella e la sua caccia per il decimo titolo mondiale di MotoGp continua. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il già nove volte campione ha firmato per un contratto annuale con la Petronas, team satellite della Yamaha, con l’opzione di prolungamento per il 2022. L’accordo, spiega la Gazzetta, verrà reso ufficiale la pRossima settimana a Jerez, in occasione dell’inizio del mondiale di MotoGp. La notizia del passaggio alla Petronas era un rumor di cui si era cominciato a parlare già da tempo, ovvero in occasione dell’annuncio della squadra ufficiale Yamaha 2021-2022, composta da Fabio Quartararo ... Leggi su ilfattoquotidiano

