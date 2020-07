MotoGp, Valentino Rossi correrà altre due stagioni con la Yamaha Petronas (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentino Rossi correrà altre due stagioni con la Yamaha. L’indiscrezione, che ha fatto spalancare tutto il gas della passione di tanti tifosi del Dottore, è stata rivelata dalla Gazzetta dello Sport. MotoGp, Valentino Rossi gareggerà fino al 2022: le rivelazioni della Gazzetta dello Sport Il quotidiano sportivo ha rivelato che sarebbe avvenuta la firma del contratto tra il campionissimo di Tavullia (Valentino Rossi) e la Casa costruttrice di Iawata (la Yamaha). L’accordo dovrebbe essere ufficializzato durante il weekend della gara della MotoGp a Jerez (17-19 luglio). Valentino Rossi continuerà a gareggiare in ... Leggi su news.superscommesse

