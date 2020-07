MotoGp, i fratelli Marquez a Jerez con un casco celebrativo (Di venerdì 10 luglio 2020) CERVERA - Un casco speciale per un'occasione speciale. Marc e Alex Marquez, i due fratelli che quest'anno correranno insieme in MotoGp con la Honda, hanno deciso insieme ad Allianz Seguros, loro ... Leggi su corrieredellosport

gponedotcom : “Pushing Ahead Together”: la mascherina di Marquez per la Croce Rossa: I fratelli Marquez attraverso il loro fan cl… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Coronavirus: Fratelli #Marquez, casco con livrea speciale a Jerez - - motograndprixit : #MotoGP | Coronavirus: Fratelli #Marquez, casco con livrea speciale a Jerez - - gponedotcom : Alex e Marc Marquez: a Jerez caschi speciali contro il coronavirus: VIDEO - I due fratelli indosseranno delle grafi… - fmimolise : Covid-19: Marquez e i piloti spagnoli lanciano la campagna #UsaLaMoto [VIDEO]: L'iniziativa di sensibilizzazione pe… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp fratelli

Dopo il Gran Premio di Jerez, i caschi verranno messi all’asta sulla piattaforma online Catawiki, e i fondi raccolti verranno utilizzati per acquistare 250 attrezzature per il personale sanitario ment ...Il mercato piloti MotoGP è sempre più in fermento con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione. Le questioni che più attanagliano i tifosi sono quelle legate a Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Pol ...