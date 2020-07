Mose Venezia, oggi il primo grande test delle 78 paratoie: la Laguna senza mare (Di venerdì 10 luglio 2020) Venerdì 10 luglio 2020. La Laguna di Venezia oggi verrà chiusa completamente al mare. Per la prima volta nella storia, anche se soltanto per alcune ore, verrà effettuato il primo test completo delle 78 dighe mobili del sistema Mose. Per i tecnici del Consorzio Venezia Nuova rappresenta senza dubbio un passo verso la chiusura del progetto, che dovrebbe essere ultimato il 31 dicembre 2021. Le 78 paratoie si alzeranno contemporaneamente dalle acque e andranno a chiudere le tre bocche di porto del Lido, Malamocco e Chioggia, isolando la Laguna, isolando così la Laguna. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

