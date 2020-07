Mose, si alzano le paratoie. Protesta degli ambientalisti. Conte: “Anche chi protesta si auguri che funzioni” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il presidente del Consiglio ha premuto il pulsante: per la prima volta tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione. Contestazione degli ambientalisti in barca Leggi su lastampa

fattoquotidiano : Mose, le 78 paratoie per la prima volta si alzano insieme. Storia e ritardi dell’eterna incompiuta, dai costi (anch… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Mose, le 78 paratoie per la prima volta si alzano insieme. Storia e ritardi dell’eterna incompiuta, dai costi (anche f… - infoitinterno : Mose, si alzano le paratoie. Protesta degli ambientalisti. Conte: “Anche chi protesta si auguri che funzioni” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mose, le 78 paratoie per la prima volta si alzano insieme. Storia e ritardi dell’eterna incompiuta, dai costi (anche f… - ItaliaNewsTW : #CONTE AL #MOSE, SI ALZANO LE PARATOIE: 'L'OPERA VA COMPLETATA ENTRO L' AUTUNNO' -