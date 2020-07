MOSE, riuscita la prima prova generale: tutte le barriere sollevate, “Laguna di Venezia isolata dal mare” [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Alle 12:25 di oggi, a Venezia, è emersa l’ultima delle 78 paratoie del MOSE. “tutte le barriere sono sollevate. In questo momento la Laguna è isolata dal mare, il test è perfettamente riuscito“, è stato comunicato al Lido. La prima a sollevarsi completamente, alle 12:15, è stata la diga di Lido San Nicolò, con 20 paratoie, seguita un minuto dopo da quella di Lido Treporti, con 21 barriere, e Chioggia, con 18. Alle 12:25 si è concluso il sollevamento delle 19 dighe di Malamocco. L’operazione è durata un’ora e mezza circa. Presente, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I tempi di sollevamento, oggi ancora piuttosto lunghi, saranno in ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : MOSE riuscita

Meteo Web

Alla prova di oggi sono attesi il premier Giuseppe Conte, la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Federico D’Incà. Con loro il presidente de ...Il movimento non poteva lasciar passare sotto silenzio proprio il momento in cui tutte le 78 paratoie verranno alzate e usciranno dalle acque. Imponente il servizio d’ordine, anche perché in città arr ...