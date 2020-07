“Mose, non finirà mai, Conte non sa nemmeno di cosa si tratta”, gli attivisti di ‘No grandi navi’ (Di venerdì 10 luglio 2020) Fra gli attivisti del movimento ‘No grandi navi’ (così come capita anche in molti altri movimenti), oltre ai volontari, si celano anche ingegneri e tecnici, persone specializzate che, in difesa dall’habitat della loro amata area geografica di appartenenza, oltre che con i fatti cercano di spiegare anche ‘tecnicamente’ perché spesso dietro ad opere tanto decantate in realtà ci sono soltanto interessi economici e null’altro. ‘No grandi navi’ e la ‘battaglia navale’ al Mose E’ quello che stamane ha tentato di fare Stefano Micheletti, di ‘No grandi navi’, stamane protagonisti di una ‘coreografica’ Contestazione – visto il Contesto – andata in scena con i barchini, che ... Leggi su italiasera

marcodimaio : Il #Mose è stata un’opera travagliata e troppe volte ricoperta da ombre, segreti, errori. Comprensibili le polemich… - paola_demicheli : Il #Mose è stata un'opera travagliata e faticosa ma oggi non potevamo mancare, anche per quella sera del 12 novembr… - SkyTG24 : È stata una vera e propria “battaglia navale” quella andata in scena nel giorno della prova generale del #Mose. Dei… - Angela23763271 : RT @paola_demicheli: Il #Mose è stata un'opera travagliata e faticosa ma oggi non potevamo mancare, anche per quella sera del 12 novembre d… - ConteZero76 : @kan_xke @simone_dela @ChrisPeverieri Credo che, ad opera completa, citare studi e pareri non serva a niente. Si pr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mose non Coronavirus: Licata, tributi azzerati per sostenere commercianti e artigiani Affaritaliani.it